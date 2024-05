CAPTEI: Ministro Teodoro Silva Santos conclui pós-doutorado sobre imparcialidade judicial

Na manhã desta terça-feira, 07, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acaba de concluir seu pós-doutorado com o tema "Imparcialidade Judicial no Âmbito do Juiz das Garantias: um Estudo Comparado entre Brasil e Portugal". Orientado pelo Professor Doutor Mário João Ferreira Monte, o cearense percorreu sua carreira acadêmica na Universidade de Fortaleza (Unifor) e, atualmente, defendeu sua tese na Universidade do Minho, no Campus de Gualtar em Braga, Portugal.

O prestigiado momento contou com a presença do Reitor da Unifor, Randal Pompeu, que demonstrou orgulho pela trajetória acadêmica do Ministro Teodoro. Com expertise e conhecimento aprofundado sobre imparcialidade judicial, o estudo comparado entre Brasil e Portugal trouxe insights valiosos para a atuação dos magistrados em ambos os países.

Legenda: Ministro Teodoro Silva Santos com Randal e Gyna Pompeu e Professores Doutores da Universidade do Minho, no Campus de Gualtar em Braga, Portugal Foto: Arquivo pessoal

A pesquisa do Ministro Teodoro Silva Santos certamente contribui para o aprimoramento do sistema judiciário e a garantia de uma justiça mais equitativa e transparente. O reconhecimento de sua dedicação e comprometimento com a ciência do Direito é evidenciado por mais essa conquista em sua brilhante carreira.