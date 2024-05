Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira, 7

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (7/5), exibe o filme “À Procura do Amor” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "À Procura do Amor"

A massagista Eva é uma mulher divorciada e mãe solteira que teme a partida da sua filha para a faculdade. Ela logo começa um romance com Albert, um homem engraçado que está vivendo um momento muito parecido com o seu. Mas o relacionamento é ameaçado com a chegada de sua nova cliente, Marianne, que se torna sua amiga, mas também é ex-mulher de Albert.

Trailer de "À Procura do Amor"

FICHA TÉCNICA DE "À Procura do Amor"