Arthur Urso, influencer casado com 8 mulheres, gasta R$ 11 mil no mercado por mês

O modelo e influenciador Arhtur Urso, casado com oito mulheres e prestes a reformar o que chama de 'Mansão do Amor Livre' em João Pessoa, na Paraíba, mostrou nas redes sociais que gastou cerca de R$ 11 mil só em compras de supermercado para a família.

"Enchi uns cinco ou seis carrinhos até a boca. Tenho que comprar de fardo, em atacadistas, porque é muita coisa que a gente consome e assim fica um pouco mais em conta", justificou ele ao jornal Extra.

Legenda: Arthur é conhecido como 'O Urso' Foto: reprodução/Instagram

"Isso que comprei tem dez dias e já está acabando", disse Arthur sobre as compras feitas para alimentação e rotina diária. Ao todo, ele precisou lotar quatro carrinhos de supermercado e, por conta disso, revelou que vai guardar a nota fiscal para emoldurar.

Pichação

Recentemente, ele teve a própria residência pichada. O motivo seria o fato de que vive com oito esposas no local, o que ainda é alvo de preconceito.

"Família do Demônio. Não são bem-vindos. Vão embora!", diz a frase colocada no muro da casa. Apesar disso, ele não parece se arrepender da decisão de morar com as oito mulheres.

Providências legais

Sobre a questão da casa, Arthur Urso revelou que precisou reforçar a segurança do local para garantir que episódios desse tipo não se tornem recorrentes.

"Ninguém sabia que minhas mulheres já estavam morando aqui. Foi assustador para elas, que nunca tiveram que passar por isso. É um motivo de preocupação e já reforcei a segurança delas, com a parte eletrônica e também contratando segurança particular", pontuou em declaração ao Extra.

Foto: reprodução/Instagram

As críticas, ele ressalta, já são algo comum no cotidiano dele, mas advogados já foram contratados para possíveis providências legais que precisem ser tomadas.

"O que acontece é que ainda existe muito preconceito e ignorância sobre o assunto. O que fizeram, porém, vai além. Minha casa é onde vou morar com minhas mulheres. No futuro, pretendo fazer um clube aberto para um público que queira entender mais sobre o assunto. Não será uma casa de swing, nem passou isso pela minha cabeça", finalizou ele sobre a questão.