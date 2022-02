Andressa Urach anuncia nascimento do filho Leon: 'não precisou de UTI'

A modelo Andressa Urach usou as redes sociais na madrugada deste sábado (12) para anunciar o nascimento do filho, Leon, fruto do casamento com o atual marido, Thiago Prado. O parto aconteceu ainda na noite de sexta-feira (11), às 20h.

"Ele nasceu saudável e não precisou de UTI", disse Andressa em publicação no Instagram, confirmado que Leon nasceu com 34 semanas de gestação.

Fãs e amigos do casal aproveitaram o espaço para deixar mensagens carinhosas. "Que alegriaaaaaa. Seja bem-vindo criança amada! Que o Senhor ilumine seus caminhos, te proteja, e te abençoe!!!", escreveu uma das seguidoras de Andressa.

Internação

Andressa Urach está internada desde o fim de semana passado, quando sofreu contrações e pressão alta. No Youtube, ela explicou os motivos para precisar de ajuda médica pouco antes do parto.

"Com a permissão de Deus e a ajuda dos médicos estamos vencendo um dia de cada vez e conseguindo segurar o Leonzinho na barriga! Completando 34 semanas hoje. Hoje são cinco dias de vitória, um dia na barriga são três a menos na UTI", disse ela em vídeo.