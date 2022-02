Filho de Andressa Urach tem roupas e fraldas furtadas: 'Nem veio ao mundo e já foi assaltado'

Itens como roupas e fraldas para o filho de Andressa Urach com Thiago Lopes — que ainda não nasceu — foram furtados do carro do casal, que estaria em frente ao hospital onde Andressa está internada. O relato foi feito pelo marido da ex-modelo nesta terça-feira (8).

"Leon nem veio ao mundo e já foi assaltado. Deixamos o carro em frente ao hospital esta noite, quebraram o vidro e roubaram todas as roupinhas dele que estavam no carro. Até as fraldas de pano levaram, saída de maternidade e uma bolsa personalizada com o nome dele", desabafou Thiago, por meio do Instagram de Andressa.

O empresário contou que já fez um Boletim de Ocorrência (B.O): "Andressa está arrasada! Separou, lavou e passou com muito amor! Muita maldade roubar roupa de neném. Revoltante!".

Andressa Urach internada

Urach foi internada na última sexta-feira (4) e logo depois transferida para uma UTI. No final da gestação, aos oito meses, ela teve picos de pressão alta e contrações.

"Aceitamos orações para a saúde da Andressa e do Leon, dizia a legenda da publicação.