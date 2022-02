Marido de Sasha faz piada sobre playlist golpel de sexo: 'novo para mim'

O marido de Sasha Meneghel, o cantor João Figueiredo, usou as redes sociais para fazer piada sobre a declaração da influenciadora Maíra Cardi relacionada a playlist gospel para o sexo. O artista, que já atua como artista gospel, deu opinião de uma forma divertida.

"Sou crente, não é novidade. Mas transar ouvindo louvor é novo pra mim (risos). Cada um com seus fetiches, né?", escreveu no Twitter, arrancando risadas dos seguidores e usuários da plataforma.

João e Sasha se casaram em cerimônia religiosa no mês de maio de 2021, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O cantor tem relação com a religiosidade por conta dos pais, pastores da igreja Bola de Neve.

Foto: reprodução/Twitter

Declarações de Maíra

Maíra chamou atenção nas redes sociais após revelação sobre a vida sexual com o marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, um dos participantes do BBB 22. Segundo ela, no momento íntimo com ele, uma playlist gospel embala o casal.

"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra?", argumentou a coach fitness.