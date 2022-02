Maíra Cardi revela que escuta música gospel durante sexo com Arthur Aguiar

Maíra Cardi, coach fitness e influenciadora, chamou atenção nas redes sociais após uma revelação sobre a vida sexual com o marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, um dos participantes do BBB 22. Segundo ela, no momento íntimo com ele, uma playlist gospel embala o momento do casal.

A história foi contada por Maíra em vídeos no Instagram, na qual ela, que é ex-BBB, explica que enquanto faz sexo prefere ouvir canções com temática religiosa. A ideia teria surgido após conversa com a cantora cristã Isadora Pompeo, de 22 anos.

"Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que ela estava aqui e eu falei: 'Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor'. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa!", contou Maíra rindo da reação da colega.

Para a coach, o momento em que está se envolvendo sexualmente com Arthur também pode ser de "conversa" com Deus.

"A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!", opinou.

Relação com a religião

Maíra se declarou evangélica pela primeira vez em fevereiro de 2021, quando deu testemunho sobre uma situação na qual teria pedido ajuda de da influenciadora Pétala Barreiros, que também é evangélica.

"Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção", continuou no relato mais recente.

Por fim, declarou que segue essa filosofia em diversos momentos da vida. "Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está? Minha vida tem louvor full time", concluiu.