Arthur Aguiar questiona Jade Picon no BBB 22 sobre motivações de indicação ao paredão

Após a formação do quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22, Arthur Aguiar confrontou Jade Picon sobre a motivação da decisão de indicação ao paredão, na noite de domingo (6).

"Acho que a mais marcante, que realmente me magoou, foi quando ganhei líder. Você não me deu nem parabéns. Eu saí, todo mundo veio me abraçar", explicou Jade Picon para Arthur Aguiar.

O ator ressaltou que abraçou a confinada, mas a influenciadora retrucou. "Claro, a gente se abraçou. A primeira coisa que você falou pra mim, foi tipo: 'É, agora eu vou pela casa'. Você não ficou feliz pela minha liderança, você ficou triste por eu não poder mais ganhar o Anjo pra eu te dar. Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar, mas não precisava falar isso pra mim", revela.

Novamente, Arthur rebateu. "Por que você não conversou comigo antes sobre isso? (...). Eu poderia expor meu lado, poderia te pedir desculpa, porque eu acho que você tá certa".

Ator pede desculpas

Arthur Aguiar pediu desculpa e ela questionou se foi ele quem lhe deu um emoji de coração partido no queridômetro. O carioca negou e disse: "Só acho que a gente poderia ter conversado antes, só isso".

O carioca disse ainda na conversa que não imaginava que a relação entre eles tinha se desgastado. "Eu sempre te coloquei como prioridade dentro do meu grupo assim que me formei de pessoas. Sempre! Todas às vezes eu felei isso pra você. Então eu acho que você podia pelo menos ter trocado uma ideia comigo. Acho que só isso. Acho que mesmo que você resolvesse me indicar, acho que você não me deu uma oportunidade da gente trocar uma ideia".

O ator ainda lembrou uma afirmação após Jade Picon ganhar a prova do líder. "Eu nunca imaginei que você ia me indicar, tanto que quando você ganhou o líder, você falou pra mim: 'fica tranquilo que pela líder você não vai'", concluiu.