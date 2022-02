Arthur Aguiar chora no BBB 22 ao ser consolado por Naiara Azevedo sobre paredão

Em conversa com Naiara Azevedo na área externa casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, após formação do quarto paredão, Arthur Aguiar recebeu o apoio da sertaneja e chorou. No bate-papo, os confinados falaram sobre as situações que os levaram para a berlinda.

A cantora pediu ao brother para erguer a cabeça: "Levanta a cabeça, Arthur! Não fica acoado. Esse cantinho aqui sozinho não é o seu. Faz igual eu, a doida. Amanhã levanta e nada aconteceu. Toca pra frente. Joga sua energia, encara o mundo. Por mais que por dentro você esteja destruído. E não deixa seus oponentes verem sua fraqueza. Levanta! Arriba! Porque se você ficar...".

"Eu não vou ficar", interrompeu Arthur, limpando as lágrimas. "Você não sabe. Se você ficar, você segue adiante", diz a cantora.

Análise sobre alianças

No bate-papo com Naiara Azevedo, que também está emparedada, o ator refletiu sobre suas amizades e alianças no jogo.

"Eu achei que a gente tinha criado uma relação, a gente já tinha trocado várias ideias e tal... Eu entendi que essa minha solidão foi mascarada por essa companhia que, na verdade, eu não faço parte. É como se eu fosse um puxadinho de algo que já existe. Existe o grupo, eu estava ali e falaram: 'Ah, deixa ele aqui. É um agregado, mas não faz parte'. Qualquer coisa que acontecesse ali, eu não seria prioridade", declarou o ator.

