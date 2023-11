Após brigas, Andressa Urach passa o fim de semana com o ex e se declara: ‘apaixonada por ele’

Andressa Urach e o ex-marido, Thiago Lopes, já tiveram muitas brigas públicas após o fim do casamento. No entanto, a influenciadora surpreendeu os seguidores ao aparecer ao lado do ex, durante uma viagem a Gramado, no fim de semana, e chamá-lo de melhor amigo. A mãe de Andressa também estava na viagem.

No Instagram, na segunda-feira (13), Andressa abriu uma caixinha e respondeu perguntas de seguidores sobre Thiago. Ao ser questionada se teve uma recaída com o ex, ela respondeu:

“Eu e o Thiago somos só amigos. Chegamos a um acordo devido ao Leon, de decidir ser mais próximo, conviver mais juntos, já falei para ele passar Natal aqui em casa com a mãe dele e o Leonzinho. Agora que estamos amigos, estamos nos respeitando. Seremos amigos próximos, mas não relacionamento. Nós estamos muito bem. A gente nunca teve um relacionamento tão bom, de tanta amizade e respeito mútuo como agora”, disse ela, se referindo ao filho do ex-casal, Leon.

No entanto, Andressa confirmou que segue apaixonada pelo ex. “A gente só saiu para jantarmos juntos. Não digo nunca [sobre reatar o casamento], porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Todo mundo sabe que eu o amo, sou apaixonada por ele. Só não volto com ele porque ele não aceita meu trabalho, senão a gente estaria junto”.