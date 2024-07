Conheça a fortuna de Jemi Gertz, a atriz mais rica do mundo

Para quem achava que nomes como Angelina Jolie ou Tom Cruise fossem os mais ricos do mundo, se enganou. Segundo o portal Celebrity Net Worth, Jami Gertz é tecnicamente a atriz mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 8 bilhões — equivalente a cerca de R$ 43 bilhões.

O portal americano sobre fortunas de celebridades situa o montante por meio de análises financeiras e pesquisas de mercado. Cada estimativa de patrimônio líquido estudado leva em conta salários conhecidos, participações imobiliárias, registros de divórcio, royalties, ações judiciais e endossos.

Gertz é mais conhecida na mídia pelo início de carreira na década de 1980. Mais recentemente, ela teve pequenos papéis em "Modern Family" e "This Is Us".

No entanto, a riqueza da atriz, se deve, na maioria ,ao casamento com o empresário bilionário Tony Ressler, com os dois sendo sócio-proprietários do time da NBA Atlanta Hawks.

Conforme levantamento do site, Gertz está acima de nomes como Oprah Winfrey (2º), Brock Pierce (3º) e Xhao Wei (4º).