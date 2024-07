Atriz relembra cirurgia para reparar escoliose de 90 graus: 'Meu cérebro não entende até hoje'

Diagnosticada aos 10 anos com escoliose idiopática — nome dado quando não se sabe o motivo da doença —, a atriz Dani Guedes conviveu com dor até os 38 anos, quando decidiu ceder e fazer uma cirurgia para reparar a coluna, que já registrava uma curvatura de 90 graus.

Em entrevista ao portal Uol, publicada nessa terça-feira (16), a profissional, atualmente com 44 anos, detalhou que a intervenção cirúrgica aconteceu em 2018, e ela recomenda o procedimento para quem sofre do mesmo transtorno.

A cirurgia levou 10 horas. Minha escoliose estava com 90 graus. O resultado do que era a curvatura para o que ficou foi excelente. Mas meu cérebro não entende até hoje que estou reta. Então, agora, me sinto torta. Fiquei com diferença na perna e manco um pouco quando cansada." Dani Guedes Atriz

Veja também Nayana Siebra Quem tem endometriose pode fazer exercícios? Especialistas apontam cuidados e dão dicas de treino Zoeira Maya Massafera revela voz após procedimentos cirúrgicos: 'Não está sendo fácil' Zoeira Quem era Aurora na versão de 1993 de 'Renascer'? Relembre o destino da personagem

No entanto, após a intervenção, a profissional achou que não poderia voltar ao teatro, e passou cerca de quatro anos em uma empresa de comunicação, até levar outro susto. Em 2021, descobriu um tumor benigno, de quatro centímetros, envolvendo a hipófise — glândula cerebral —, que foi retirado em uma cirurgia.

"Sentia a visão esquerda ruim, os pés ficaram grandes e o nariz mais largo. Era a acromegalia. Essas áreas do corpo voltaram ao tamanho normal após a cirurgia. O tumor envolvia toda a glândula, que também foi retirada. Acordei com muita sede no hospital, mas não podia tomar água. Chorei e minhas lágrimas estavam tão salgadas que meu rosto ardia, parecia água do mar. Era sintoma do diabetes insipidus", disse ela.

"Preciso equilibrar a ingestão de água e vontade de urinar, senão desidrato, perco sódio, tenho confusão mental e entro em coma. Tenho incontinência urinária e já passei por vários perrengues. Não fabrico o hormônio que controla a sede e a vontade de urinar. Já fiz xixi na academia, na cama ao lado do meu marido e me senti muito envergonhada. Foi muito difícil de aceitar no início", complementou.

Na entrevista, Dani detalhou ainda os transtornos decorrentes da insuficiência adrenal — caracterizada pela falência da glândula adrenal na produção do hormônio cortisol.

"Tomo corticoide todo dia, pois não fabrico cortisol. Já com o pan-hipopituitarismo, meu cabelo começou a cair e inchei 30 kg. A osteoporose veio também e acentuou a perda óssea onde há os pinos. Minha imunidade é horrível. Tive Covid sete vezes. Na última, no começo do ano, desenvolvi hepatite e trombose nas pernas".

Ano passado, ao retornar para os palcos, o espetáculo em que atuou, que foi adaptado para as necessidades delas, contou a história de uma mulher que se sente rejeitada pelo marido devido sua deficiência.