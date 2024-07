Severina Tenório, do 'Ilhados com a Sogra', revela assédio e dificuldade financeira após reality

Severina Tenório, que participou do reality 'Ilhados com a Sogra', da Netflix, revelou dificuldades financeiras mesmo após a visibilidade na produção do streaming. Em desabafo divulgado na segunda-feira (15), ela pediu doações após revelar estar desempregada e morando de favor com um amigo.

"Eu achei que minha vida fosse mudar, e que encontraria um lugar ao sol. Mas não foi o que aconteceu. A Netflix largou a minha mão após me prometer apoio. Eu sou compositora, pedi para eles me apresentarem a algum produtor musical só para eu mostrar meu trabalho, mas nada disso aconteceu", disse Severina em entrevista ao colunista Gabriel Perline, da revista Contigo.

Segundo ela, a falta de suporte da plataforma teria dificultado a vida, e a tentativa de ser artista acabou falhando enquanto ela ainda tentava manter os trabalhos como faxineira.

Severina ainda relatou que sofreu assédios nas redes sociais ao divulgar que estava disponível para trabalhar como diarista. "Alguns homens começaram a mandar mensagens perguntando se eu também fazia outros tipos de serviços, se além da casa eu também dava um 'trato' neles. Isso me magoou muito, porque eu queria apenas trabalhar de uma maneira digna", contou.

Em um dos trabalhos, ela relatou que foi recebida por um homem e acabou sendo assediada. "Eu estava limpando tudo bonitinho, aí o cara entrou na suíte e me chamou. Eu imaginei que ele tivesse esquecido a toalha de banho, e já apanhei uma para levar pra ele. Quando chego no banheiro, ele estava pelado e com uma máquina na mão. Fiquei desesperada. Larguei tudo e fui embora, não recebi nem o dinheiro da faxina. Parece que tudo é contra a mulher", desabafou ao colunista, chorando.

Severina apontou que nunca teve a intenção de ser famosa na internet. "A produção disse que eu ia ter muita projeção, que não iria soltar a minha mão. Minha participação é que fez toda a diferença na série. Famosa eu fiquei, mas não consegui conquistar os louros deste sucesso", continuou.

A mulher diz que passou a ser ignorada pela Netflix. Em novembro de 2022, quando participou do reality, ela teria recebido um cachê de R$ 2 mil, além das promessas de ser apresentada a um produtor musical.

Trabalhos de publicidade

Após o sucesso, Severina explica que continuou trabalhando como diarista e até foi procurada por agências publicitárias por causa do sucesso do reality. Entretanto, as ofertas baixas e os golpes acabaram prejudicando a tentativa de conseguir lucrar com a exposição.

"Fiz uns trabalhinhos no ano passado, mas nada grande. O valor dos cachês acabou rápido, porque como te disse, o valor era pouco. Cheguei a fazer uma 'publi' por R$ 1 mil, gravei um vídeo para o meu Instagram, mas até hoje a empresa não me pagou. Não é muito dinheiro, mas está me fazendo muita falta", reforçou.

Severina deixou, então, o Rio de janeiro e se mudou para a cidade Silva Jardim, no Interior do Estado, onde mora com um amigo. A renda dela era de R$ 800, o que só pagava o aluguel que mantinha na capital carioca.

"Fui acolhida, pelo menos não estou na rua. Dói muito. Porque estou nessa situação e meu nome está no mundo inteiro. Muita gente mandou mensagem dizendo que sou forte, mas essa fortaleza está ruindo. Eu não tenho uma rede de apoio", completou.

No fim, ela chegou a fazer um apelo e se colocou à disposição para futuros trabalhos. "Eu preciso e aceito a ajuda. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram", declarou. "Eu quero trabalhar, quero ter uma vida digna. Preciso de ajuda"