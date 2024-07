Karoline Lima se pronuncia após Eder Militão pedir guarda da filha dos dois

A cearense Karoline Lima, de 28 anos, ex do jogador Eder Militão, abriu o jogo nessa terça-feira (16) sobre a atitude do jogador, que fez um pedido de guarda da filha deles, de 2 anos, sob alegação de alienação parental.

"Queria falar para vocês que já vi, sim, tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar você que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver", disse a influenciadora nos stories de seu perfil no Instagram.

O craque do Real Madrid quer a custódia unilateral da criança para que ela possa morar com ele na Espanha. Ele está casado com Tainá Castro, que é ex de Léo Pereira, atual de Karoline.

A advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, negou a alienação parental à Quem: "Karoline é uma mãe exemplar, que há anos tem sofrido assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível."

"Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho, colocando-o contra o outro genitor", afirmou Gabriella.

Já nesta quarta-feira (17), também nos stories, a influenciadora anunciou que Cecilia está com o pai. "Provavelmente para comemorar o aniversário dela e passar um tempo com ele. Não tenho medo de entregá-la ao pai. Porque sempre cumpri o combinado e não é agora que vou deixar de cumprir", afirmou para os 6,4 milhões de seguidores.

Relação conflituosa

A influencer e o jogador de 26 se separaram no final da gestação da menina. Ela voltou para o Brasil com a filha e foi processada pelo pai de Cecilia mais de uma vez, em brigas que tiveram como motivo o valor da pensão alimentícia.

Recentemente, Éder Militão alugou uma mansão para curtir os dias de lazer ao lado da esposa Tainá, no Rio de Janeiro. Acontece que, de acordo com o Extra, o imóvel fica bem próximo à casa que Léo Pereira também adquiriu há pouco tempo para morar com Karoline.