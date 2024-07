Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 17:05, após 'Correndo Atrás'. Nesse capítulo, Cristina diz a Débora que Serena logo será despejada junto com todos os seus amigos e ficará sem ter onde morar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Cristina diz a Débora que Serena logo será despejada junto com todos os seus amigos e ficará sem ter onde morar. Elias apresenta Julian e Sabina a Serena. Julian pergunta a Serena se ela quer mesmo descobrir tudo sobre sua vida passada. Rafael diz a Ciro que precisa saber a verdade sobre Cristina antes do casamento e pede que ele apresse as investigações. Carlito pega Olívia e Vitório juntos e fica indignado. Olívia explica que jamais namoraria o cozinheiro. Vitório se ofende e os dois brigam. Crispim pergunta a Kátia por que ela não gosta dele. Kátia explica que é porque ele não tem dinheiro. Carlito diz a Olívia que, se a vir com Vitório de novo, vai contar tudo para Raul.

O advogado de Raul fala para Divina e Osvaldo que eles e todos os hóspedes terão que deixar a casa. Serena fica eufórica quando Julian diz que, em breve, eles irão começar uma viagem por suas vidas passadas. Divina e Osvaldo dizem que não saem da casa de jeito algum. Hélio diz ao advogado que terá que apresentar documentos que provem que eles precisam sair. O advogado garante que voltará com os documentos, deixando todos assustados. Dalila chora decepcionada e conta para o marido que Raul a enganou. Cristina experimenta seu vestido de noiva e sonha com o dia de seu casamento com Rafael. Eduardo sugere que Rafael adie seu casamento até Ciro terminar as investigações sobre Cristina.

Débora aconselha Cristina a procurar Guto para saber se foi ele quem revelou a Rafael que ela lhe mandou dinheiro. Raul dá o contrato de compra e venda da casa ao advogado para que ele o mostre aos pensionistas. Cristina pede que o advogado os despeje o mais rápido possível. Vera conta a Julian que acha que a perturbação de Alexandra pode ter causas sobrenaturais. Julian explica que só poderá investigar o caso com a permissão de Eduardo. Mas o médico se a nega. Alexandra manda que Vera a deixe em paz. Divina chora ao pensar na possibilidade de sair da casa onde mora. Guto garante a Cristina que não falou a Rafael que ela lhe mandava dinheiro.

Cristina pede que Guto descubra quem o está investigando. Rafael diz a Felipe que vai desmarcar seu casamento com Cristina. Eurico ouve e conta a Zulmira. Ivan escuta. Julian comenta com Cristina que, com as sessões de hipnose, é possível que Serena se lembre do momento de sua morte na vida passada. Cristina fica nervosa. Ivan conta para Cristina que Rafael está pensando em desmarcar o casamento. Dalila acusa Raul de tê-la enganado e jura que vai fazer um escândalo. Cristina conta a Rafael que está grávida. Serena diz a Julian que já está pronta para começar.

Que horas começa?

