Drake publica imagem de mansão inundada em Toronto em meio a chuvas recordes

O cantor Drake, de 37 anos, surpreendeu os seguidores nessa terça-feira (15) ao mostrar, em um vídeo nos Stories, uma mansão sendo inundada. Ele não especificou onde fica a casa, mas sabe-se que Drake mora em Toronto, cidade do Canadá que enfrenta inundações após fortes chuvas.

No registro, um homem aparece tentando segurar a porta, sem sucesso, na tentativa de barrar a água, que invade a residência. Outra pessoa exibe o estado dos cômodos e os pés submersos.

Legenda: "É melhor que seja Espresso Martini", escreveu Drake na legenda do vídeo Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a revista de hip-hop XXL, trata-se de fato da mansão de Drake, conhecida como “The Embassy” ("A Embaixada", em tradução livre). Drake a construiu em 2017 e vive lá desde então. Ele poderia ser o próprio autor do vídeo.

A mansão fica no bairro Bridle Path. A chuva que caiu em quatro horas no local superou a média esperada para o mês de julho e inundou ruas, fechando rodovias e estações de metrô, além de deixar milhares de pessoas sem energia. "É melhor que seja Espresso Martini", escreveu Drake na legenda, fazendo referência à cor da água marrom, que lembra uma bebida alcoólica com cafeína.

De acordo com o governo do país da América do Norte, o volume de chuvas em Toronto no mesmo dia em que o rapper publicou o vídeo quebrou o recorde estabelecido em 1941 com um só dia. Choveu o equivalente a mais de 97 milímetros nesta terça, contra os 25,9 milímetros registrados no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, segundo o The Washington Post.

Meteorologistas afirmaram à BBC que o fenômeno se deu por causa de três grandes tempestades que caíram sobre a cidade.