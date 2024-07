Nava Mau, de 'Bebê Rena', se torna primeira mulher trans indicada a atriz Coadjuvante no Emmy

A atriz Nava Mau, parte do elenco da série 'Bebê Rena', recebeu uma indicação para a categoria de melhor atriz coadjuvante em série limitada ou antologia no Emmy Awards 2024. Com isso, a artista se tornou a primeira mulher trans disputando na categoria até hoje.

A revelação foi feita nesta quarta-feira (17), junto do anúncio dos demais destaques do prêmio. 'Bebê Rena', uma produção da Netflix, recebeu indicações em sete categorias.

Nava Mau concorre agora com nomes como Dakota Fanning (Ripley) e Lily Gladstone (Debaixo da Ponte).

Além de 'Bebê Rena', outros destaques ficaram para séries como 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão' e 'O Urso'.

Indicação importante

O primeiro destaque para uma mulher trans em outra grande categoria do Emmy ocorreu com Mj Rodriguez, estrela de 'Pose'. A indicação em questão ocorreu em 2021.

Rodriguez era a intérprete de Blanca na série, que chegou a receber nove indicações há três anos. Em 2021, inclusive, 'Pose' também concorreu como 'Melhor Série Dramática'.

Já em 2014, Laverne Cox foi a primeira pessoa trans a ser indicada em uma categoria de atuação na história do Primetime Emmy por conta do papel em “Orange Is the New Black”, da Netflix. Ela foi indicada mais três vezes na categoria de Melhor Atriz Convidada e ganhou um Daytime Emmy em 2015.