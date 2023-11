Após ser reanimada pelo marido e internada às pressas, Jenny Miranda desmente problema conjugal

A ex-peoa Jenny Miranda passou um susto grande após ter sido internada às pressas em Guarujá, litoral de São Paulo. Ao viajar para a praia para curtir e comemorar o aniversário do marido, Fábio Gontijo, a ex-"A Fazenda" passou mal e precisou ser levada a um hospital local, no último final de semana. Em entrevista ao site da revista Quem no domingo (12), o esposo de Jenny disse que ela chegou a ficar inconsciente após apresentar uma crise de vômitos.

“Viajamos no sábado para o Guarujá. Fomos curtir o meu aniversário em uma balada e na hora de irmos embora, ela começou a vomitar. Fomos embora, mas ela continuou vomitando e para piorar não conseguia mais andar. Chamei a ambulância, que deve ter levado entre 70 a 90 minutos para chegar. A Jenny ficou inconsciente, teve uma parada respiratória e, como sou médico, fiz a ressuscitação nela durante essa espera pela ambulância. Fomos para o hospital e ela foi prontamente atendida e intubada”, contou ele.

Ainda durante o bate-papo, Fábio cogitou a possibilidade de a ex-peoa ter sido envenenada. Ele contou que, horas antes de passar mal, ela sofreu ataques de pessoas na praia, tanto verbais quanto físicas. “Jenny tomou um soco de raspão e eu levei uns arranhados. Fizeram umas ‘ameaçadas’ antes de irmos embora para o hotel”, garantiu o médico.

Após a entrevista do marido, Jenny se manifestou, nesta segunda-feira (13), sobre o ocorrido, nos stories de seu Instagram. A influenciadora desmentiu os rumores de que teria brigado com o marido e que teria sido levada ao hospital devido a excesso de bebida. "Oi, gente. Passando aqui pra tranquilizar vocês. Eu estou bem, com a garganta um pouquinho ruim, porque fui entubada. Tive alta ontem mesmo. Não teve nada de coma alcoólico, como o Fábio já se pronunciou. Não teve briga entre casal, em momento algum", ressaltou.

Nos vídeos publicados, é possível perceber uma parte do braço dela em tons de roxo, “por conta de medicamentos”, explicou. “Estou com o tórax e a barriga inchados. O Fábio ficou 90 minutos tentando me reanimar. Se eu não tivesse um médico em casa nesse momento, infelizmente, teria acontecido uma tragédia. Mas graças a Deus, eu tenho uma pessoa do meu lado que está sempre comigo", frisou.

Jenny também enfatizou que os boatos que rolam sobre a crise que teve são, muitos deles, maldosos, dando a entender que ela e o marido teriam se desentendido, sendo este o estopim do problema de saúde dela. "Ficamos muito abalados. Fábio, principalmente, com a situação toda que ocorreu comigo. Ele, por ser médico, tratar alguém da família foi traumatizante", adicionou.