Juliana Paes e Sheron Menezzes aproveitam férias no Ceará com amigas

As atrizes Juliana Paes e Sheron Menezzes aproveitaram dias de férias no Ceará. Amigas de longa data, desde que trabalharam juntas na novela “Celebridades”, também tiveram a companhia dos filhos e de amigas, entre elas a professora de yoga Esther Bruno, que publicou as imagens no Instagram, nesta quarta-feira (17).

“Criando memórias, estreitando laços, amando com todo meu coração cada segundo ao lado dos meus pintinhos e dessa turma que já é família de tão especial”, escreveu a professora na legenda das fotos.

Veja também Zoeira Conheça a fortuna de Jemi Gertz, a atriz mais rica do mundo Zoeira Karoline Lima se pronuncia após Eder Militão pedir guarda da filha dos dois

O grupo ficou hospedado em um hotel na praia do Porto das Dunas. Eles aproveitaram também momentos com as crianças no Beach Park.

Ainda no Instagram, Sheron mostrou que visitou a praia do Cumbuco.