Ex-atriz de 'Malhação' realiza tratamento em clínica de reabilitação

A atriz Renata Sayuri, que viveu a personagem Sara Lee, em "Malhação", nos anos 2000, foi internada em uma instituição filantrópica de Minas Gerais. No local, ela passa por um tratamento para dependência química. A informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias.

Renata, que tem 43 anos, foi internada em junho desse ano para tratar o vício em drogas. Segundo fontes próximas a ela, a atriz tem buscado realizar práticas para seu bem-estar, como yoga e meditação, e tem acesso controlado às redes sociais e internet. A instituição não tem autorização da paciente para divulgar seu quadro de saúde.

Além do trabalho em "Malhação", Renata foi assistente de palco do programa “Fantasia”, do SBT, e atuou em produções como “Sítio do Pica-pau Amarelo”, da Globo.