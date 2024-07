Amazon Prime Day: Veja calendário com ofertas por cada dia

Página apoiada por:

Iniciado nesta terça-feira (16), o Amazon Prime Day, maior evento promocional da varejista norte-americana, terá até o dia 21 de julho, descontos em milhares de produtos de diversos tipos.

No entanto, vale a pena ficar atento, pois, para cada dia, a empresa escolheu alguns segmentos de destaque que terão descontos por meio de cupons disponíveis no site e app, exclusivos para assinantes Prime.

Por exemplo, na quarta-feira (17), os itens de beleza estão destacados com oferta de 25%. Já na quinta-feira é a vez dos produtos da Tramontina (30% off) e de livros (40% off). Veja abaixo o calendário divulgado pela Amazon.

Calendário de cupons do Amazon Prime Day 2024

17 a 18 de julho: 25% off em Beleza

18 de julho: 30% off em itens Tramontina

18 a 19 de julho: 40% off em livros

19 a 20 de julho: 40% off em Lâmpada Inteligente

20 a 21 de julho: R$ 300 off em bicicletas Caloi

21 de julho: 30% off em itens de Cozinha Le Creuset

Dispositivos Amazon

Para os gadgets da própria Amazon, as ofertas começaram já no dia 15. Os valores promocionais são exclusivos para assinantes Prime.

O recém-lançado Echo Spot, um despertador inteligente que chegou ao mercado no dia 8 deste mês, também integra a ação promocional e está à venda por R$ 449.

Dispositivos Fire TV com Alexa terão até R$ 90 off e modelos Kindle com até R$ 337 off.

Descontos e marcas do Prime Day 2024

Livros: até 50% de desconto em livros de editoras como HarperCollins, Record, Planeta, Globo, Arqueiro e Sextante;

Cozinha: até 30% de desconto em fritadeira air fryer, liquidificador, blender waffle maker de marcas como Hamilton Beach Mondial, Philco e Britânia;

PC e Informática: até 40% de desconto em notebooks Apple, Lenovo e ASUS, além de descontos em tablets Apple, Samsung e Lenovo;

Casa: até 30% de desconto em marcas como Buddemeyer, Electrolux, Hamilton Beach, Mondial, Philco, Britânia e WAP;

Limpeza da casa: até 30% de desconto em itens de marcas como Omo, Ariel, Cif e Veja;

Moda: até 40% de desconto em roupas masculinas Insider e Reserva, além de relógios e acessórios Casio, Mormaii e Champion;

Beleza: até 30% de desconto em produtos de marcas como Cetaphil, TRESemmé, Lola Cosmetics, L’Óreal, Neutrogena, Nivea, Forever Liss, La Roche-Posay, Real Techniques e Isdin;

Eletrônicos e TVs: até 25% de desconto em TVs Samsung, LG e TPV, Canon, Philips;

Ferramentas e Construção: até 30% de desconto em furadeiras, parafusadeiras, esmerilhadeiras, serras de mesa e lixadeiras WAP, Bosch e Vonder;

Casa Inteligente: até 35% de desconto em fechadura digital, tomada e interruptor inteligente de marcas como Elgin, Intelbras e Positivo Casa Inteligente;

Papelaria e Escritório: até 30% de desconto em itens de marcas como Faber-Castell, BIC, Stabilo;

Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em blocos de construir e montar Lego, bicicletas infantis e adultas Colli e Speedo, além de veículos elétricos, jogos de cartas, bonecas e acessórios de marcas como BangToys, Grok Games, Zoop Toys, Sylvanian Families, Paper Games;

Esportes e Aventura: até 45% de desconto em tênis esportivos e chuteiras Under Armour, Fila, NewBalance, Umbro e Skechers;

Alimentos e Bebidas: até 35% de desconto em café Baggio, Orfeu e 3 Corações;

Bebidas Alcoólicas: até 35% de desconto em produtos Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Absolut e Aperol;

Itens Gamer: até 30% de desconto em consoles Nintendo, jogos Playstation, Xbox, Nintendo e PC gaming Lenovo e Logitech;

Piscina e Jardim: até 20% de desconto em cadeiras reclináveis, piscinas, espreguiçadeiras e churrasqueiras MOR.

O jornalista viajou para São Roque (SP) a convite da Amazon.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil