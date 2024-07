Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Cida dispensa Conrado.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Cida dispensa Conrado. Sônia tenta convencer Isadora a desistir de usar o cartão de Cida, mas também não resiste à tentação. Elano contrata Stela. Máslova engana Voleide e consegue comer de graça no Chopeokê.

Fabian se esforça para treinar Inácio. Alejandro fica arrasado com o fim de seu casamento. Isadora e Sônia compram joias com o cartão de Cida. Elano e Cida se encontram e conversam. Tom não gosta da presença de Kleiton na reunião com os patrocinadores do novo clipe da Empreguetes.

Cida descobre que seu cartão foi roubado. Lygia avisa a Elano que não quer ver Penha no escritório. Cida avisa a Sônia e Isadora que vai denunciá-las pelo roubo de seu cartão de crédito. Elano se irrita com o atraso de Cida.

Sandro chora ao ver Penha com Otto no show. Cida transforma Sônia e Isadora em empregadas da mansão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.