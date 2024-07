Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Vênus conversa com a assistente social, e Eva fica assustada. Jéssica se enfurece com o resultado da audição. Lupita agradece a Júpiter pela ajuda com Guto. Andrômeda abandona o trabalho na galeria para sair com Ernesto, e Chicão fica arrasado. Lulu decide ajudar Sheila a ficar com Chicão. Jéssica garante que tomará o lugar de Electra no espetáculo.

Dra. Dulce tenta convencer Tom a realizar sua operação. Lupita recebe uma notícia sobre seu avô. Plutão exige conversar com Nicole. Guto leva Lupita para jantar no restaurante da Galeria. Maya desiste da diretoria da produtora, e Tom se surpreende. Luca garante a Electra que provará a armação contra ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.