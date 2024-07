Ana Hickmann chora ao mostrar hematomas de violência doméstica pela primeira vez

Ana Hickmann, de 43 anos, mostrou fotos dos hematomas de violência doméstica durante um evento nesta quarta-feira (17). A apresentadora foi agredida pelo ex-marido Alexandre Correa em novembro de 2023. Durante o relato, realizado para mulheres que também foram vítimas de violência, a ex-modelo chorou.

"Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas", declarou ao mostrar uma foto do hematoma.

A colaborada da Record também frisou que outras mulheres também são vítimas do mesmo tipo de violência. "Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres", continuou.

Ana também relembrou o apoio que recebeu ao prestar depoimento na delegacia, quando a responsável pela unidade disse que ela não era culpada e que merecia ser feliz. "Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, vou ser melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, fui julgada por isso: 'Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo'. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo", relembrou.

'O machucado era tão grande que não tinha maquiagem suficiente para esconder'

A ex-modelo retornou ao trabalho uma semana após a agressão. Ela revelou que sentiu pressão para esconder os hematomas.

"Não deixa aparecer o seu machucado. Esconde. Eu tinha um trabalho naquela semana que não tinha como esconder, então a gente tentou maquiar, mas o machucado era tão grande que não tinha maquiagem suficiente para esconder. Eu tentei e guardei essas coisas até hoje", desabafou.

DENÚNCIA DE AGRESSÃO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ana e Alexandre estão legalmente separados desde o último mês de maio, depois que ela denunciou o ex-marido por agressão e violência doméstica em 2023. Desde então, eles brigam pela guarda do filho.

No meio da separação, a Justiça acatou dois pedidos de Hickmann: Alexandre é proibido de falar publicamente sobre o assunto, sob pena de multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

Além disso, ela foi isenta de pagar a pensão mensal de R$ 42 mil, solicitada por Alexandre durante uma ação, como compensação pelo fato de estar sem trabalhar desde que os dois se separaram.