Ana Hickmann solta indireta para Alexandre Correa: 'Não visita o filho'

A apresentadora Hickmann, de 43 anos, fez um desabafo sobre a relação do ex-marido Alexandre Correa, de 52 anos, com o filho, Alezinho, de 10 anos. Nas redes sociais, ela relatou que o pai da criança não visita o filho e não mantém uma boa comunicação.

“Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o concerto do aparelho que a mãe comprou”, disse.

A apresentadora do Hoje em Dia, da TV Record, continuou: “Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é COMUNICAÇÃO! Fica a dica para quem não paga NADA e não visita o filho como deveria.”

Denúncia de agressão e violência doméstica

Ana e Alexandre estão legalmente separados desde o último mês de maio, depois que ela denunciou o ex-marido por agressão e violência doméstica. Desde então, eles brigam pela guarda da criança.

No meio da separação, a Justiça acatou dois pedidos de Hickmann: Alexandre é proibido de falar publicamente sobre o assunto, sob pena de multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

Além disso, ela foi isenta de pagar a pensão mensal de R$ 42 mil, solicitada por Alexandre durante a ação, como compensação pelo fato de estar sem trabalhar desde que os dois se separaram.