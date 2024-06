Lulu Santos está em 'plena recuperação' de gastroenterite aguda, diz assessoria

Após passar mal, Lulu Santos deve receber alta da clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (8). O cantor teve uma gastroenterite aguda em casa, na sexta-feira (7), e precisou cancelar ao menos duas apresentações.

Segundo o jornal O Globo, com informações da assessoria de imprensa do artista, Lulu está em "plena recuperação" e apresentou melhora clínica nos últimos exames laboratoriais aos quais se submeteu.

No hospital, conforme o último boletim médico divulgado, o músico segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem a dieta oral.

Veja também Verso Após internação de Lulu Santos, Detonautas homenageia cantor em festival

Cancelamento de shows

Devido ao mal-estar que sofreu, o compositor precisou cancelar duas apresentações que faria neste fim de semana, sendo uma no festival João Rock, em Ribeirão Preto, e outra no evento Salve o Sul, no Allianz Parque, em São Paulo.

Lulu tem shows marcados nos próximos dias em Sorocaba, Campinas, Brasília e Goiânia.