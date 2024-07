Banda Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil em novembro

A banda Smashing Pumpkins anunciou, nesta quarta-feira (17), que fará dois shows no Brasil, no mês de novembro, com a turnê “The World Is a Vampire”.

A primeira apresentação acontecerá em Brasília, no dia 1º de novembro, na Arena BRB Nilson Nelson. Os ingressos serão vendidos no site da Bilheteria Digital. A segunda será em São Paulo, no dia 3 de novembro, no Espanha Unimed.

As vendas de ingresso para a turnê do grupo norte-americano abrem na sexta-feira (19), no site da Tickets On.

Atualmente, a Smashing Pumpkins está em turnê pela Europa. No último dia 11, o grupo se apresentou no festival NOS Alive, em Lisboa.

O grupo de rock alternativo foi formado em 1987, liderada pelo vocalista e guitarrista Billy Corgan.