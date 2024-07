Zé Vaqueiro é vinculado a 'Jogo do Tigrinho' no Facebook e processa plataforma

O cantor Zé Vaqueiro entrou com uma ação contra a plataforma Facebook após ter o nome e imagem vinculados a jogos de azar — como o do "Tigrinho" — em uma página da rede social. No documento do processo obtido pela coluna, é possível ver que, no dia 25 de junho deste ano, a 2ª Vara Cível da Comarca de Eusébio (CE) ordenou a remoção imediata do perfil.

Zé Vaqueiro teve a imagem associada a jogos de azar em postagens feitas por um antigo perfil de fã clube hackeado no Facebook. A defesa do cantor apontou em processo que tomou conhecimento das publicações em dezembro de 2023. Até a tarde desta quarta-feira (17), a página segue no ar.

Na época, a equipe do pernambucano entrou em contato com o dono da página. Este informou que a conta havia sido hackeada e não tinha mais controle das publicações.

"Diante da impotência do ex-proprietário da página e a inércia do Réu em favor do até então proprietário e tendo em vista a violação da imagem do Autor e a utilização desta em vinculação a jogo de azar, cujo escopo se constitui em crime de estelionato, o autor procedeu com outras medidas cabíveis tal qual a denúncia do conteúdo da postagem supra junto ao Facebook, bem como, a realização de Boletim de Ocorrência seu e da sua esposa, cuja imagem também foi vinculada", declarou a defesa do artista em processo.

Algumas das postagens no perfil não autorizado, tanto no feed quando nos stories do Facebook, chegaram a declarar expressamente que Zé Vaqueiro haveria lançado uma plataforma vinculada ao "Jogo do Tigrinho", o que não procede.

Não cumprimento de decisão gera multa diária

Na decisão, foi concedida a tutela provisória de urgência para remoção do perfil sob pena de multa diária em R$ 1 mil.

A coluna entrou em contato com o Facebook para saber sobre o não cumprimento da decisão, mas até a publicação da matéria não houve resposta.