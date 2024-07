Zé Vaqueiro cancela seis shows após a morte do filho Arthur: 'Ficar ao lado da família'

O cantor Zé Vaqueiro cancelou seis shows agendados para acontecer entre 11 a 14 de julho, por conta da morte repentina do filho, o pequeno Arthur. A coluna entrou em contato com a assessoria do pernambucano, que informou que ele irá se ausentar dos palcos até o próximo dia 17.

Shows cancelados:

11/07 - Malhada de Pedras (BA)

12/07 - Novo Alegre (TO)

13/07 - Araguaracema (TO)

13/07 - Barreira do Campo (PA)

Santana do Araguaia (PA)

Santana do Araguaia (PA) 14/ 07 - Pedro Afonso (TO)



Conforme nota da equipe de Zé Vaqueiro, o momento será "para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor".

Caso siga a agenda de shows programada, ele retorna aos palcos no dia 18 de julho, em um show privado, em Recife (PE). Até o fim do mês, ele conta com nove apresentações marcadas para acontecer nos estados de Alagoas, Ceará, Piauí e Minas Gerais.

Causa da morte

Filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, o bebê Arthur morreu aos 11 meses, às 21h45, da noite de segunda-feira (8).

O bebê estava internado em Fortaleza. Desde que nasceu, a criança convivia com o diagnóstico de síndrome de Patau — espécie de malformação genética do sistema nervoso.

O pequeno Arthur faleceu com disfunção múltipla dos órgãos. O problema é caracterizado pela deterioração aguda de dois ou mais órgãos, resultando em perda da função dos órgãos acometidos.

O velório dele irá ocorrer em uma cerimônia privada aos amigos e familiares na Capital cearense.