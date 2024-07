Morre filho de Zé Vaqueiro aos 11 meses; bebê tinha síndrome de Patau

Filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, o bebê Arthur morreu aos 11 meses, conforme divulgou a equipe do artista na madrugada desta terça-feira (9), nas redes sociais. Desde que nasceu, a criança convivia com o diagnóstico de síndrome de Patau — espécie de malformação genética do sistema nervoso.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar", diz o comunicado. Na ocasião, o músico ainda agradeceu as orações e o apoio que a família e o menino receberam no período.

Ao longo da vida, Arthur saiu apenas uma vez da maternidade. Ele ficou internado por nove meses antes de ir para casa. Recentemente, em junho, o bebê foi submetido a uma traqueostomia — procedimento no qual é feita uma abertura frontal na traqueia do paciente e tem o objetivo de facilitar a chegada do ar até os pulmões.

Em maio, Ingra Soares desabafou sobre a realidade de mães de filhos com síndromes raras: “Muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação de um bebezinho com uma síndrome chegaram lá sem saber que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas sobre o porquê disso ter acontecido", relatou na época.

"Desde quando você descobre o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, mas até então, no começo, acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito impactante. Ela causa um grande impacto na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer. Você procura todos os métodos para tentar compreender, mas não consegue, porque é algo novo", reforçou.

Legenda: Bebê permaneceu hospitalizado boa parte da vida Foto: Reprodução/Instagram

Síndrome de Patau

O caçula do artista nasceu em julho de 2023 e logo foi diagnosticado com síndrome de Patau, espécie de malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A doença causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.