Morre Biliu de Campina, aos 75 anos, na Paraíba

Severino Xavier de Souza, 75, conhecido como "Biliu de Campina", morreu nesta segunda-feira (8), em Campina Grande, na Paraíba. Segundo o G1, o músico estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Trauma desde o último 24 de junho, devido a uma queda que provocou um sangramento em sua cabeça.

Nascido no dia 1º de março de 1949, Biliu, que também era advogado, sofria de comorbidades como hipertensão e diabetes.

"O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande informa, com profundo pesar, o falecimento do cantor e compositor Severino Xavier de Souza, 'Biliu de Campina', de 75 anos, na tarde desta segunda-feira, às 1455", comunicou a unidade de saúde.

A informação também foi confirmada ao G1 pela produção do artista, que afirmou que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O velório de Biliu será no Teatro Municipal Severino Cabral, no Centro de Campina Grande.

Carreira

O forrozeiro era formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mas trocou a carreira pela de músico em 1978.

Ele lançou três discos independentes: "Tributo a Jackson e Rosil", "Forró o Ano Inteiro" e "Matéria Paga". Em 2002, lançou outro projeto, o CD "Diga Sim a Biliu de Campina", trocadilho da campanha nacional do combate à pirataria, que dizia: "Diga Não à Pirataria".

Forrozeiro tradicional, Biliu se apresentou vários anos no palco do Maior São João do Mundo, no Parque do Povo.