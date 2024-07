Murilo Huff faz mais de três horas de show no projeto 'Ao Vivão' em Fortaleza neste sábado (6)

Após uma longa agenda de São João, o cantor Murilo Huff traz um projeto inédito ao Ceará. Os clássicos "modões" sertanejos, baladas românticas e até letras do pop brasileiro vão ganhar novas intepretações em show na capital cearense na festa "Ao Vivão", neste sábado (6), no Colosso Fortaleza.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o sertanejo revelou como monta o repertório do projeto para cada cidade em que passa pelo país.

O ‘Ao Vivão’ é uma grande troca, só indo para entender o que conseguimos passar no evento. Eu fico muito próximo ao público, então acabo muitas vezes ouvindo e atendendo aos pedidos do público. Nenhum repertório acaba sendo igual, claro tem aquelas que sempre pedem e também coloco minhas autorais para cantarmos juntos". Murilo Huff Cantor

O cantor sertanejo fez o primeiro show da carreira no Ceará em junho do ano passado. Em junho deste ano, ele já realizou diferentes apresentações na capital e no interior do Estado. Um dos maiores público foi no São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"O Ceará e a cidade de Fortaleza se tornaram um dos locais mais importantes na minha carreira, o meu maior projeto gravei com vocês no final do ano passado, é algo que ficará para sempre registrado não só na minha memória, mas na minha carreira como um todo", ressaltou o sertanejo.

Forró romântico terá espaço em evento

Legenda: Limão cm Mel e Dorgival Dantas estão em programação Foto: Reprodução/Instagram

Dois nomes grandes do forró irão compor a programação do projeto do cantor sertanejo. Adma Andrade e Edson Lima, vozes da Limão com Mel, levaram repertório histórico da banda de forró ao evento.

Outra atração que irá levar o som da sanfona carregada de letras românticos é o cantor e compositor Dorgival Dantas.

"Eu sempre busco artistas que tenham uma conexão com o local em que estou apresentando o ‘Ao Vivão’. No Piauí, levamos a Taty Girl, para Fortaleza fiquei muito feliz e honrado quando Dorgival e Limão com Mel toparam participar do evento comigo", declarou o Murilo Huff.