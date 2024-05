Esposa de Zé Vaqueiro desabafa sobre realidade de mães de filhos com síndromes raras

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, mandou um recado para mães que estão passando por uma situação semelhante à da família. A empresária, de 32 anos, é mãe de Arthur, de 9 meses, que nasceu com síndrome de Patau e está atualmente na UTI.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora falou sobre o assunto nesta segunda-feira (27). “Muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação de um bebezinho com uma síndrome chegaram lá sem saber que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas sobre o porquê disso ter acontecido", relatou.

"Desde quando você descobre, o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, mas até então, no começo, acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito impactante. Ela causa um grande impacto na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer. Você procura todos os métodos para tentar compreender, mas não consegue, porque é algo novo", reforçou.

No relato, Ingra ainda relembra uma situação que passou logo após o nascimento do filho. Segundo a influenciadora, uma funcionária do hospital teria sido grossa quando ela foi visitar o filho na UTI pela primeira vez após o nascimento.

“Quando uma técnica chegou, eu estava com meu filho nos braços, chorando junto com meu esposo, tentando entender o que estava acontecendo. Ela foi muito grossa e teve uma atitude totalmente sem empatia. Eu estava chorando, com a minha barriga operada, segurando meu filho. E ela chegou dizendo: 'Não chora, você não pode chorar, você tem que sorrir. Seu filho precisa de alegria, ele tem que sentir a sua alegria'", relembrou.

"Eu fiquei assustada, meu corpo tremia. Eu queria estar em outro lugar, porque a dor que eu estava sentindo naquele momento já era grande. Eu não entendi por que fui tratada daquela forma. Falo como uma mãe, uma mãe normal, como qualquer outra”, afirmou.