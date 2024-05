Acidente aéreo de Gabriel Diniz completa cinco anos e família faz missa em memória de cantor

No dia 27 de maio de 2019, o forró eletrônico perdeu um dos principais nomes do gênero nordestino da época. De forma repentina, aos 28 anos, o cantor Gabriel Diniz morreu em um acidente aéreo. O campo-grandense, radicado em João Pessoa (PB), vivia o auge da carreira. Nesta segunda-feira (27), uma missa organizada pelos familiares celebra a memória do artista, na Paraíba.

A celebração está marcada para acontecer às 19h, na Paróquia Sant'Anna e São Joaquim, no bairro Pedro Gondim, em João Pessoa.

"Desde já, agradecemos a todos pelo desejo de participação nesse momento de fé, gratidão e homenagem. É eterno quem sempre será lembrado com amor e carinho", declarou Cizinato Diniz, pai do cantor, em publicação no Instagram. A missa é aberta ao público.

Gabriel Diniz ficou conhecido no mercado musical por hits como "Jennifer", "Paraquedas", "Acabou, Acabou", entre outras canções.

Cantor viajava para encontrar namorada

Gabriel Diniz estava indo de Salvador para Maceió com o objetivo de encontrar a namorada, Karoline Calheiros, e a família, quando a aeronave em que ele viajava caiu na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia.

No acidente, morreram também Linaldo Xavier e Abraão Farias, ambos pilotos.

Condições meteorológicas adversas e a atitude do piloto foram algumas das causas que levaram à queda do avião, apontou relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB).