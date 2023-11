Filho de Carlos Alberto de Nóbrega detalha acidente do pai: 'caiu da escada e tropeçou no chinelo'

Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega, relatou como ocorreu o acidente doméstico do pai no último sábado (11). Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, Marcelo descreveu, nesta terça-feira (14), que o apresentador teve um sangramento na cabeça.

"Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", contou.

O ator também revelou que o pai deve receber alta nesta quinta-feira (16) e gravava o vídeo para tranquilizar os fãs do artista. "Se Deus quiser, quinta-feira ele já recebe alta, se tudo correr bem", disse.

Acidente de Carlos Alberto de Nóbrega

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, sofreu um acidente doméstico e foi internado, neste sábado (11), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, conforme informou o filho dele. O acidente teria ocorrido na casa de campo do artista.

"A informação que temos é que ele caiu na sua casa de campo. Está fazendo vários exames no Hospital Albert Einstein, mas está bem melhor e no quarto", diz a nota do SBT enviada ao F5.

O acidente causou um grande susto nos familiares de Alberto, que ainda não tem previsão de alta. "Ele ficar internado por mais algum tempo para observação", afirmou a emissora.

Por conta do acidente doméstico, as gravações do programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega estão suspensas.