Segurança de Arnold Schwarzenegger viraliza pela altura em relação ao ator; veja vídeo

O ator Arnold Schwarzenegger esteve presente em um evento, no último domingo (12), em uma loja, em Nova York, nos Estados Unidos, para o lançamento de seu livro “Be useful: seven tools for life” (em tradução livre, “Seja útil: sete ferramentas para a vida”). O astro de Hollywood chegou ao local acompanhado de um segurança, e a altura do funcionário chamou a atenção do público.

Em um vídeo que viralizou na internet, usuários chegaram a brincar que o artista, representante do peso-pesado do fisiculturismo com 1,88 metro, "sumiu" ao lado do profissional, que mede mais de 2,10 metros de altura. As imagens do momento, publicadas no aplicativo X, antigo Twitter, alcançaram a marca de quase 4 milhões de visualizações nesta terça-feira (14).

Entre os comentários da publicação sobre o tamanho do segurança do ator, um internauta brasileiro escreveu: “guarda-costas de Arnold Schwarzenegger confirma presença no desfile dos Bonecos Gigantes em Olinda", disse.