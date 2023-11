Conheça o filho fisiculturista de Arnold Schwarzenegger que impressiona por semelhança com pai

O DJ, agente imobiliário e fisiculturista Joseph Baena, 26, virou assunto na web ao publicar em seu Instagram imagens que ressaltam a semelhança entre ele e seu pai, o ator Arnold Schwarzenegger.

Joseph é filho do artista com Mildred Baena, ex-governanta da família de Schwarzenegger. Ele só foi reconhecido publicamente como filho do ator em 2011.

Legenda: Joseph é filho do artista com Mildred Baena, ex-governanta da família de Schwarzenegger Foto: Reprodução/Instagram

Não é a primeira vez que imagens de Joseph Baena viralizam pela semelhança com o ator. Em agosto, uma imagem do DJ imitando a famosa pose do pai também ganhou destaque.

Baena também tem investido na carreira de ator. Já atuou, por exemplo, em 'Scam Squad', 'The Chariot', 'Bully High' e 'Encounters’.

Legenda: Joseph Baena é fisiculturista e surpreende pela semelhança com o pai Foto: Reprodução/Instagram

O reconhecimento da paternidade veio após Joseph ficar cada vez mais parecido com o pai. O ator acabou revelando sobre o ocorrido à então mulher, Maria Shriver, que rompeu o casamento de 25 anos com o artista.

Com Maria, Arnold teve outros quatro filhos: Katherine, 33, Christina, 31, Patrick, 30, e Christopher, 26.

De acordo com o Monet, da Globo, Schwarzenegger revelou numa entrevista que só descobriu o filho quando ele completou sete anos de idade e as semelhanças entre os dois ficaram mais nítidas. ““[O menino] começou a se parecer comigo. Foi aí que entendi. Liguei os pontos”, afirmou o astro.