Quem ganhou a prova do Bate e Volta do BBB 24?

Quatro confinados do BBB 24 disputaram prova bate e volta, na madrugada de domingo (5). Alane, Juninho, Isabelle e Marcus Vinícius disputaram a dinâmica para fugir do paredão.



Os confinados participaram de um jogo de tabuleiro, idealizado com um dos patrocinadores do reality. Em diferentes rodadas, eles precisaram girar uma roleta e, baseado no número que saísse, avançavam no game.

Veja também

Marcus foi o jogador com maior número de jogadas altas. Ele venceu a dinâmica após conseguir chegar primeiro no final do tabuleiro. Ele ainda ganhou R$10 mil do patrocinador do quadro.

Paredão quadruplo

Após perderam na prova Bate e Volta, Alane, Juninho, Isabelle e Marcus Vinícius se juntaram à Beatriz no sétimo paredão do reality.

O eliminado será revelado ao vivo, em programa na terça-feira (6).