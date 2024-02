Veja como foi a sétima formação do paredão do BBB 24

O sétimo paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo (4). A berlinda, desta vez, é quádrupla e conta com Beatriz, xxxx, xxxx e xxxx, mas cinco pessoas chegaram a ficar emparedadas. xxxx se salvou na Prova Bate e Volta, e o restante corre risco de eliminação nesta terça-feira (30). Será a primeira vez nesta edição em que o público vota para eliminar.

A formação da berlinda começou com o Big Fone, que tocou no início da noite deste domingo (4). Davi atendeu e deu pulseiras vermelhas para nove participantes, enquanto outros nove ficaram sem.

Assim como o anjo Matteus, o baiano também estava imune. No programa ao vivo, Matteus imunizou Deniziane. Fernanda, líder da semana, indicou Beatriz direto para o paredão, sem chance de Bate e Volta.

A partir de então, entrou em ação a dinâmica de Davi determinada pelo Big Fone, na primeira parte da votação da casa. Foi feito um voto aberto, onde os participantes com pulseiras vermelhas só poderiam votar nos participantes que estavam sem as pulseiras e vice-versa. O voto foi aberto.

Veja também

Enquanto o grupo com a pulseira vermelha foi para o quarto Gnomos, o grupo sem a pulseira foi para o quarto Fadas.

Grupo com pulseira vermelha

Giovanna Pitel votou em Alane

votou em Giovanna votou em Alane

votou em Juninho votou em Alane

votou em Leidy Elin votou em Michel

votou em Lucas Henrique votou em Isabelle

votou em Marcus Vinícius votou em Raquele

votou em MC Bin Laden votou em Wanessa

votou em Rodriguinho votou em Isabelle

votou em Yasmin votou em Isabelle

Grupo sem pulseira vermelha

Alane votou em Juninho

votou em Beatriz votou em Juninho

votou em Davi votou em MC Bin Laden

votou em Deniziane votou em Juninho

votou em Isabelle votou em Juninho

votou em Matteus votou em Juninho

votou em Michel votou em Juninho

votou em Raquele votou em Juninho

votou em Wanessa votou em MC Bin Laden

O mais votado do grupo com pulseira vermelha foi Juninho (7 votos), enquanto do grupo sem pulseira foi Alane e Isabelle (3 votos). Pelo desempate da líder Fernanda, Alane foi a escolhida, que foi para o paredão com Juninho.

Segunda parte e Bate e Volta

Já após essa dinâmica, com exceção da líder, todos os participantes foram votar direto no confessionário em voto fechado, e só podiam votar em pessoas do mesmo grupo, isto é: quem estava no grupo sem pulseira, só podia votar em participantes que estavam sem pulseira. Os dois mais votados de cada grupo seriam indicados ao paredão.

Grupo com pulseira vermelha

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinícius

votou em Giovanna votou em Yasmin

votou em Juninho votou em Marcus Vinícius

votou em Leidy Elin votou em Rodriguinho

votou em Lucas Henrique votou em Giovanna

votou em Marcus Vinícius votou em Giovanna

votou em MC Bin Laden votou em Marcus Vinicius

votou em Rodriguinho votou em Marcus Vinícius

votou em Yasmin votou em Giovanna

Grupo sem pulseira vermelha

Alane votou em Raquele

votou em Beatriz votou em Michel

votou em Davi votou em Michel

votou em Deniziane votou em Isabelle

votou em Isabelle votou em Wanessa

votou em Matteus votou em Isabelle

votou em Michel votou em Isabelle

votou em Raquele votou em Wanessa

votou em Wanessa votou em Raquele

Marcus Vinicius somou quatro votos, enquanto Isabelle chegou a três. Os dois se juntaram a Alane e Juninho no paredão, mas poderiam se salvar com a disputa da Prova Bate e Volta. Apenas Beatriz, por ter sido indicação da líder, não participou.

Matéria em atualização.