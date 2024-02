Enquete BBB 24: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho? Quem deve ser eliminado no reality show?

O BBB 24 chegou aos nomes do sétimo paredão na madrugada de segunda-feira (5). Durante exibição ao vivo, fortes emoções dos confinados e diferentes dinâmicas animaram o reality. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho são os nomes na berlinda.

Antes de começar a votação da casa, o anjo Matteus, além de estar imune, deu o colar para Deniziane. Davi também ficou imune, por ter atendido ao Big Fone. Já a líder Fernanda indicou Beatriz para enfrentar a berlinda.

Vote na enquete:

inter@

Dividos por Davi com pulseiras vermelhas, após ordem do Big Fone, a casa e dividiu em dois grupos: quarto Gnomo fez uma votação aberta no grupo rival, enquanto o grupo sem pulseira foi para o Quarto Fada, também em votação aberta. Depois, todos foram ao confessionário e escolheram escolheram pessoas do próprio grupo para ir ao Paredão.

Por fim, quatro confinados disputaram prova bate e volta. Alane, Juninho, Isabelle e Marcus Vinícius disputaram a dinâmica para fugir do paredão.

Os confinados participaram de um jogo de tabuleiro de um dos patrocinadores do reality. Em diferentes rodadas, eles precisaram girar uma roleta e, baseado no número que saísse, avançavam no game.

Veja também

Marcus foi o jogador com maior número de jogadas altas. Ele venceu a dinâmica após conseguir chegar primeiro no final do tabuleiro. Ele ainda ganhou R$10 mil do patrocinador do quadro.

Alane, Isabelle e Juninho se juntaram à Beatriz na berlinda e formaram o sétimo paredão. O eliminado será revelado na terça-feira (6).