Vanessa Lopes é liberada para retomar atividades sociais, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Vanessa Lopes, que está em tratamento psiquiátrico desde que desistiu do BBB 24, foi publicado nas redes sociais pelo pai dela, Alisson Ramalho, nesta segunda-feira (5), e indica que ela já pode "retomar algumas atividades sociais". Segundo o documento, "pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico".

"A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", aponta boletim assinado pelo médico psiquiatra Antônio Geraldo da Silva.

A tiktoker segue o tratamento com psicofarmoterapia e psicoterapia e é acompanhada pelo profissional de saúde diariamente, em domicílio, 24 horas por dia.

O boletim reforçou a necessidade de apoio e privacidade no momento: "Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado".

Veja também

Desistência do BBB 24

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro. A sister deixou o programa após alguns dias de forte carga emocional, em que ela criava teorias, falava sozinha, e acreditava ser perseguida pelos outros participantes. Ela chegou a dizer que os colegas eram atores.

Reunidos na sala, os brothers buscaram convencer a jovem a não apertar o botão. Porém, depois de se sentar no sofá, ela se levantou. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse Vanessa antes de ir em direção ao botão de desistência.