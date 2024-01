Vanessa Lopes está com acompanhamento psiquiátrico na casa dos pais, informa boletim médico

O perfil da influenciadora Vanessa Lopes publicou, nas redes sociais, nesta sexta-feira (26), um boletim médico do seu estado de saúde, após desistência do Big Brother Brasil (BBB 24). A ex-sister está tendo acompanhamento psiquiátrico, em casa.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos, 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", dizia nota assinada por Antônio Geraldo da Silva, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Antonio Geraldo (IPAGE).

O boletim médico ainda revela que nesse momento, Vanessa precisa de "apoio público, privacidade e empatia".

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, falou pela primeira vez sobre a desistência da filha nesta quinta-feira (25). O empresário já havia adiantado que a tiktoker está recebendo cuidados médicos.

"Quero informar a vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente pra nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento, que demanda atenção e muito cuidado também", declarou.

Repercussão entre famosos

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, comentou a publicação desejando melhoras a influenciadora. "Todo o meu amor e energia para você, Vanessa. Essa fase vai passar e você vai sair mt mais forte dela", escreveu. "Fica bem, Vanessinha", comentou a também ex-sister Brunna Gonçalves.

Ya Burihan também desejou melhoras a tiktoker. "Se cuida, Van! Rezando e torcendo por você".

Desistência do BBB 24

Vanessa apertou o botão de desistência do BBB 24 por volta das 17h de 19 de janeiro. A sister deixou o programa após um dia de muita turbulência emocional, em que acreditava estar sendo perseguida pelos outros participantes.

Antes de sair do programa, Vanessa foi até a sala para apertar o botão, mas foi impedida por Nizam. "Pelo amor de Deus, não faz isso", pediu o MC Bin Laden, com quem ela teve atritos nas últimas horas.

Reunidos na sala, os brothers buscaram convencer a jovem a não apertar o botão. Porém, depois de se sentar no sofá, ela se levantou. "Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura", disse Vanessa antes de ir em direção ao botão de desistência.

Legenda: Vanessa Lopes se despediu dos outros participantes Foto: Reprodução/Globoplay

No dia anterior a desistência, a influenciadora apareceu falando sozinha e compartilhando teorias curiosas sobre o jogo. Tentando entender os rumos que o reality está tomando, Vanessa levantou hipóteses sobre a decoração da casa e até cogitou a possibilidade de a cantora Ludmilla ter lhe mandado uma indireta durante sua apresentação na casa, na semana passada.