Rodriguinho diz não se importar em ser eliminado do BBB 24: 'Esse dinheiro eu ganho lá fora'

O funkeiro MC Bin Laden, líder da semana no BBB 24, colocou o cantor Rodriguinho "na mira" ao lado de Isabelle, Davi e Wanessa Camargo. Em conversa com Yasmin Brunet, Wanessa e Luigi, o ex-integrante dos Travessos reagiu à indicação e disse não se importar em se for eliminado do reality show global.

“Esse dinheiro aqui eu ganho lá fora. Não é isso. Para passar nervoso? As amizades que eu tinha que fazer, eu já fiz. Vocês aqui já são meus amigos, já ganhei isso. Mais do que isso aqui não ganho mais”, disparou Rodriguinho após ser questionado por Yasmin se era sério quando ele falava que gostaria de deixar o programa.

Wanessa também opinou sobre o assunto: “Estou com medo de você chegar no paredão e acordar, tipo ‘cara, eu devia ter ficado mais'”. Rodriguinho retrucou: “Por quê? Que diferença que faz? Se me contasse que seria assim, eu não viria. Não aguento”.

Além do artista, estão na mira de Bin Laden: Isabelle, Wanessa e Davi. No dia da votação, o líder vai ter que escolher um deles para indicar direto ao paredão.