Com Big Fone e Paredão Quádruplo, confira o cronograma desta semana no BBB 24

Mais uma semana do BBB 24 segue em ritmo agitado. Os participantes terão que enfrentar a Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira (25), assim como o toque do primeiro Big Fone da edição, previsto para sexta-feira (26).

Após a Prova do Líder, o vencedor deve escolher os participantes do VIP e da Xepa. Na sexta-feira tem Prova do Anjo, além do Big Fone, e no domingo (28) terá Formação de Paredão Quádruplo.

Conforme informado pelo apresentador Tadeu Schmidt, esse será o último paredão com voto para ficar. Após a eliminação na terça-feira (30), o voto será para sair.

Cronograma do BBB 24

Quinta-feira (25): Prova do Líder;

Prova do Líder; Sexta-feira (26): Prova do Anjo e Big Fone;

Prova do Anjo e Big Fone; Domingo (28): Formação do Paredão;

Formação do Paredão; Terça-feira (30): Eliminação.

A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira (25). O vencedor da dinâmica terá que indicar 4 pessoas ao "Na Mira do Líder", além de poder vetar um participante na próxima prova.

Já na sexta-feira (26), os participantes disputam a Prova do Anjo. O vencedor estará imune e poderá salvar uma outra pessoa do paredão. No mesmo dia, o Big Fone irá tocar no programa ao vivo. Quem atender estará imune e poderá colocar três pessoas no paredão.

A formação do paredão acontece no domingo (28). A dinâmica começará com o Anjo imunizando uma pessoa. Em seguida, o Líder deve escolher um dos participantes que estavam na sua mira e colocar direto no Paredão.

A dinâmica segue com a votação da casa. O mais votado será emparedado. Depois, os três indicados pelo big fone terão direito a um contragolpe. Os três terão que entrar em consenso e indicar uma pessoa.

Por fim, os indicados, com exceção do emparedado pelo Líder, irão jogar a primeira prova Bate e Volta da edição. Duas pessoas serão salvas. Sendo assim, o paredão será formado por quatro participantes. Um deles será eliminado na terça-feira (30).