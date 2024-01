Como estão Nasser e Andressa, do BBB 13? Web relembra casal que marcou o reality

O casal formado por Nasser e Andressa é um dos mais lembrados pelos fãs do BBB. Eles se conheceram durante a participação no “BBB 13” e estão juntos até hoje.

No último dia 13 de janeiro, Nasser se declarou para Andressa e celebrou os 11 anos deles juntos. “Nos últimos dias venho falando quantas conquistas tivemos nesses anos juntos, o quanto vivemos tudo o que a vida sempre nos ofereceu, sempre muito abençoados por tudo a nossa volta! Mas o sentimento de que esse é apenas o começo da nossa história, de tudo o que ainda temos para viver, me faz explodir de alegria e amor! Te amo todos os dias desses 11 anos, e te amarei até o infinito”, escreveu ele no Instagram.

Em dezembro do ano passado, eles se casaram pela terceira vez. A cerimônia aconteceu em um cenário paradisíaco na praia de Los Cabos, no México. Nasser também mostrou os detalhes na rede social, inclusive o momento que se emocionou ao ver a amada chegando vestida de branco.

Atualmente, Andressa investe em dicas de beleza no Instagram e YouTube. Só no Instagram, ela é seguida por mais de 1 milhão de pessoas. Já Nasser trabalha como artista 2D e 3D, e é seguido por mais de 232 mil seguidores.

Os dois foram finalistas do BBB 13, na edição vencida por Fernanda Keulla. Eles se casaram a primeira vez em agosto de 2021, no interior de São Paulo, em uma cerimônia íntima.

No X, desde a estreia do BBB 24, Nasser e Andressa têm sido relembrado pelos fãs. “O Nasser fofo meio que profetizou na primeira festa do BBB 13 que a Andressa ia ser esposa dele e 10 anos depois já casaram 3 vezes”, escreveu uma pessoa na rede social.

“Meu casal favorito de todas as edições: Andressa e Nasser. Eles são tão queridos e estão juntos desde o BBB 13”, publicou outro fã.