Homem desistiu de embarcar em avião que inspirou A Sociedade da Neve horas antes; entenda

Alfredo Cibils era um dos nomes da lista de passageiros do voo que inspirou o filme "A Sociedade da Neve". No entanto, ele nunca chegou a entrar no avião. O caso aconteceu em 1972, quando uma aeronave vinda do Uruguai colidiu com uma geleira nos Andes.

Em entrevista à BBC News Mundo, Alfredo contou o que o fez desistir de pegar o voo sete horas antes. Na época, com 24 anos, o uruguaio, que morava em Montevidéu, planejava viajar para Santiago a convite de um amigo, Gastón Costemalle, que jogaria uma partida de rugby com seu time, Old Christians, na capital chilena.

Foi Alfredo quem convenceu Numa Turcatti, protagonista do filme "A Sociedade da Neve", e Pancho Delgado a viajar para o país. Alfredo, Numa e Gastón se conheceram aos 15 anos, quando estudaram juntos no colégio Jesuíta Seminário.

Já Pancho e Numa se conheciam desde a infância. Os quatro ingressaram juntos na faculdade de direito na universidade e formaram um grupo de amigos.

Inicialmente, Numa não queria viajar e chegou a falar que não tinha dinheiro como desculpa para não ir. Alfredo sugeriu para que ele pedisse dinheiro para os pais. A insistência do amigo fez com que Numa concordasse viajar.

DESISTÊNCIA

Na quarta-feira (11), Alfredo tinha uma prova marcada, um dia antes da viagem. No entanto, uma greve estudantil fez com que a avaliação fosse adiada para o dia seguinte.

No fim da tarde, ele contou aos amigos que não conseguiria viajar. Mas Poncho ligou para o professor e explicou que o Alfredo tinha uma viagem marcada, na esperança de que o amigo conseguisse uma nova data para realizar a prova. O professor concordou em deixar o exame para a semana seguinte.

Alfredo aceitou a proposta e arrumou a mala. No entanto, quando foi dormir, ele se deu conta de que não conseguiria revisar o conteúdo e poderia sair prejudicado na avaliação. Por conta disso, ele decidiu não viajar, mas não contou aos amigos.

"Às 11 da noite fui ao quarto dos meus pais, bati na porta e disse-lhes: 'Não se preocupem, não vou para o Chile'", relatou. Em seguida, ele ligou para a mãe de Gastón.

"Diga a ele para, por favor, não me pegar porque eu não irei. E por favor, não diga nada a Pancho e Numa até que estejam no aeroporto, porque eles podem vir me procurar", pediu.

SOBREVIVENTES

Das 45 pessoas que viajaram, somente 16 sobreviveram e Pancho Delgado foi um deles. Já Gastón Costemalle foi ejetado do avião após a cauda se soltar no impacto com a montanha. Numa morreu após passar 59 dias na montanha congelada.

Em homenagem à morte do amigo, Alfredo sugeriu renomear o Loyola Fútbol Club como Numa Turcatti, que desde então leva o nome da vítima do acidente.