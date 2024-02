Mãe de Davi, do BBB 24, mora em área com risco de deslizamento em Salvador

Elisângela Brito, mãe de Davi, participante do BBB 24, mora em uma casa construída em área com risco de deslizamento de terra, em Salvador. Ela foi notificada pela primeira vez, pela Defesa Civil de Salvador, em novembro de 2023 para deixar a casa, que fica fixo em um barraco e pode desmoronar em decorrência das chuvas. As informações são do Splash.

“No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui”, disse ela.

Membros da Defesa Civil recomendaram que a mulher não ocupasse mais um dos quartos, o que foi acatado. Ela agora dorme na sala de casa com a filha, Maria Eduarda, de 7 anos.

Elisângela foi vendedora e, atualmente, cuida de um pula-pula, em uma praça. Como passou a ser muito reconhecida devido à participação de Davi no BBB, ela deixou de frequentar o local diariamente.