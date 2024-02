Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 24? Veja como foi a oitava disputa do reality show

A oitava prova do líder do Big Brother Brasil (BBB) 24 é de resistência. A dinâmica começou nesta quinta-feira (8) e exige agilidade e atenção dos participantes. Nesta semana, todos da casa disputam a dinâmica, com exceção de Giovanna, que ainda se recupera de fratura no pé.

Além de uma semana no VIP, o novo líder também poderá indicar um participante durante a formação do paredão de domingo (11). Após a prova, ainda serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

ENTENDA A PROVA

Na disputa, os participantes simulam entregas de produtos em casinhas e apertos de mãos nos clientes, representados por sensores. Os integrantes devem ficar atentos aos avisos do telão, que indicam o produto que deve ser entregue e o tempo certo de cumprimentar o simulador.

Quem erra o produto ou não simula o aperto de mãos no tempo correto, está eliminado da dinâmica.

ÚLTIMA LIDERANÇA

A última liderança foi de Fernanda, que venceu uma prova de agilidade na última quinta-feira (1). Em sua liderança, Fernanda colocou quatro pessoas "Na Mira do Líder": Deniziane, Beatriz, Alane e Yasmin.

O Paredão foi formado no domingo (4). Fernanda indicou Beatriz. Além dela, também foram para a berlinda Alane, Isabelle e Juninho. Porém, Juninho foi o sétimo eliminado com 60,35% da média dos votos.