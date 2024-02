Com prova de resistência e paredão triplo, veja como será dinâmica do BBB 24

O BBB 24 completa 1 mês nesta quinta-feira (8) e o apresentador Tadeu Schmidt revelou qual será a dinâmica dessa semana. As atividades começam com a Prova do Líder, que é de resistência, nesta quinta.

A semana ainda conta com o "Na Mira do Líder", na sexta-feira (9), onde o líder terá que selecionar quatro pessoas. Já a Prova do Anjo acontecerá no sábado (10). A formação do paredão será no domingo (11) e mais um participante deixará o reality show na terça-feira (13).

Legenda: Prova do Líder dessa semana é de resistência Foto: Reprodução//TV Globo

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O paredão dessa semana será triplo. O anjo é autoimune e poderá imunizar uma outra pessoa. Em seguida, o líder irá escolher um dos indicados ao "Na Mira do Líder" para ir direto ao paredão.

A votação pela casa será aberta e os quatro mais votados serão anunciados. No entanto, o líder poderá salvar um deles. Os outros três irão participar da prova Bate e Volta e somente um deles poderá se salvar da berlinda.

Na terça-feira (13), o mais votado pelo público deixará o reality show.