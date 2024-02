BBB 24: Prova do Líder desta quinta será de resistência, revela Ana Clara

A Prova do Líder do BBB 24 desta quinta-feira (8) será a segunda disputa de resistência da temporada. A novidade foi confirmada pela apresentadora Ana Clara, durante o Mesacast BBB.

"Hoje tem Prova do Líder. Pois bem, vai ser de resistência. A gente só vai saber amanhã", comentou Ana.

Eliminado no paredão desta semana, Juninho participou do programa e falou sobre a dinâmica desafiadora da casa. "Prova do Líder depois de uma festa, né? É para deixar todo mundo bem animado", avaliou.

A primeira prova do líder do BBB 24 foi de resistência, logo na estreia do reality. A disputa reuniu os 18 participantes que entraram primeiro na casa. Deniziane venceu a dinâmica após quase 19 horas de prova.